Названы главные уловки продавцов на рынке машин с пробегом

Эксперт Ладушкин: Главная ошибка при покупке б/у авто — доверие словам продавца

Приобретение машины с пробегом легко превращается в убыточное мероприятие, если слепо верить обещаниям владельца. Нередко под видом «не бита, не крашена» скрывается автомобиль, прошедший серьезное ДТП, а байки про недавно обслуженные узлы оказываются просто выдумкой. К тому же заниженная в договоре цена в случае конфликта оставляет покупателя без какой-либо финансовой защиты. Все эти нюансы перечислил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Главная ошибка большинства людей, ищущих авто на вторичном рынке, – это оценка «на глаз». По словам эксперта, покупатель часто смотрит на внешний лоск и слушает уверения продавца, хотя без должного опыта заметить следы кузовного ремонта, окрашенные детали или последствия аварии практически невозможно.

«Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были», – объяснил Ладушкин.

Еще одна распространенная уловка – рассказы про недавнее обслуживание ходовой части. Владелец специально рисует перед вами картину, что дорогостоящие детали только что поменяли, а значит, ближайшие годы тратиться на ремонт не придется. Правда, на поверку такие заявления чаще всего не подкреплены вообще ничем.

«Продавец может говорить, что ступичные подшипники поменяли пять тысяч километров назад. Затем он добавляет, что поворотный кулак был заменен десять тысяч километров назад, а приводы – пятнадцать тысяч километров назад. Хотя на самом деле все эти детали оказываются родными, установленными с завода. Делается это для того, чтобы убедить потенциального покупателя в большом остаточном ресурсе запчастей», – пояснил специалист.

Отдельная опасность подстерегает при подписании договора купли-продажи. Эксперт предупредил: если продавец настойчиво просит прописать в бумагах сумму ниже реально уплаченной, лучше насторожиться. Для неподготовленного человека это выглядит как простая формальность, но при возникновении спора такая «мелочь» может серьезно ударить по кошельку.

«Если продавец просит указать в договоре сумму ниже фактической, делать этого нельзя. В случае спора через суд он будет возмещать только ту сумму, которая прописана в договоре. Объяснять занижение могут налогом с продажи, требованиями фирмы или тем, что машина числится на балансе юридического лица. В любом случае это грозит серьезными проблемами и потерей части денег, поэтому нужно проверять документы, состояние автомобиля и не верить продавцу на слово», – резюмировал Ладушкин.

