Китайские автомобили недотягивают: по каким брендам тоскуют российские водители

Опрос: россияне сильнее всего скучают по ушедшим Hyundai, Kia и Toyota

Судя по всему, наши соотечественники до сих пор не могут забыть иномарки из «старой» жизни. Опросы показывают, что место «японцев» и «корейцев» в сердцах автомобилистов пока никто не занял.

Наибольшую ностальгию вызывают три бренда, покинувших российский рынок: Hyundai, Kia и Toyota. Именно о них чаще всего вспоминают те, кто в последние пару лет был вынужден пересесть на что-то другое. Причём тоска эта вполне объяснима – корейские и японские машины долго держали пальму первенства по продажам и считались эталоном надёжности.

Кстати, по данным портала «Авто Mail», скучают не просто по названиям, а по их конкретным моделям. Например, седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta остались в памяти как одни из самых доступных и неприхотливых автомобилей. Пользователям их не хватает особенно остро.

В то же время Toyota ассоциируется с безупречным качеством и ликвидностью на вторичке. Когда речь заходит о выборе поддержанного авто, многие всё равно ставят «Тойоту» в приоритет перед нынешними китайскими новинками. Между прочим, жалобы на работу новых официальных дилеров тоже подогревают интерес к проверенным старым маркам.

Что касается Kia, то её модели вроде Rio и Sportage были настолько популярны, что до сих пор держатся в топе запросов на авторынках. Правда, в текущих условиях найти их в хорошем состоянии по адекватной цене становится всё сложнее. Это лишь усиливает ностальгию – спрос есть, а предложение с каждым днём скуднее.

В итоге, по версии многих экспертов, разрыв между ожиданиями покупателей и тем, что могут предложить заводы в Китае, пока что слишком велик. Хотя китайский автопром и делает успехи, по репутации и узнаваемости догнать ушедших лидеров ему пока не удалось.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
15.05.2026 
