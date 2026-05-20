Как снизить расход топлива на Гранте: рекомендации АВТОВАЗа

Экономия топлива на Lada Granta: 10 советов АВТОВАЗа

Владельцы Lada Granta могут сократить расход бензина без вмешательства в мотор или каких-то хитрых доработок. Об этом рассказал сам АВТОВАЗ в своем Telegram-канале, где опубликовали целый список из десяти простых рекомендаций, касающихся манеры езды, обслуживания и даже планирования маршрута.

Главный секрет, кстати, банален – нужно просто ездить поспокойнее. Чем меньше резких ускорений и торможений, тем ниже аппетит машины. В компании напомнили полезный факт: если двигаться на передаче, отпустив педаль газа, подача топлива полностью прекращается. В этот момент бортовой компьютер показывает нулевой мгновенный расход.

Для загородных поездок оптимальная скорость – примерно 90 км/ч. При такой езде Гранта тратит заметно меньше. Плюс на расход влияет аэродинамика: закрытые окна и снятый багажник на крыше дают неплохую экономию.

Часто водители забывают про элементарные вещи, хотя они очень сильно влияют на кошелек. Производитель советует не пропускать техобслуживание, вовремя проверять давление в шинах и не покупать дешевые расходники. Как уверяют на заводе, это продлевает жизнь машине и снижает затраты на топливо.

Включенные обогревы, кондиционер и лишние фары создают нагрузку на генератор, а он, в свою очередь, заставляет мотор сжигать больше топлива. Поэтому всё лишнее лучше выключать, если оно не нужно. А чтобы контролировать реальные показатели, «АВТОВАЗ» советует периодически обнулять компьютер – например, после каждой заправки или раз в месяц.

Несколько бытовых лайфхаков тоже вошли в список. Не стоит заводить мотор и долго стоять на месте, лишний хлам в багажнике тоже лучше не возить. К тому же стоит заранее продумывать маршрут, чтобы пореже попадать в пробки. Согласно инструкции к машине, если остановка длится дольше минуты, двигатель лучше вообще глушить.

Паспортные цифры для LADA Granta – около 9 литров на 100 км в городе и примерно 7 литров в смешанном цикле. Правда, производитель уточнил, что эти показатели получили на специальных испытаниях, так что ждать их в реальной жизни не стоит.

Источник:  телеграм-канал «Поладим с LADA»
Ушакова Ирина
Количество просмотров 21
20.05.2026 
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-47