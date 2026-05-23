Как подготовить автомобиль к продаже

Кирилл Манжула: какие работы надо провести с автомобилем перед его продажей

Многие автовладельцы перед продажей машины впадают в крайности. Одни гонятся за идеальным состоянием и вкладывают кучу денег в ремонт. Другие же машут рукой, выставляют лот «как есть» и изначально скидывают цену за имеющиеся косяки. Ведущий Радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула рассказал, что тут предпочтительна золотая середина: нужно совместить техническую исправность с разумными финансовыми вливаниями.

Начинать советуют с вещей, которые касаются безопасности напрямую. Тормозная система – это ключевой момент. Если детали изношены, это аукнется увеличенным тормозным путем, странными звуками или тем, что педаль стала «ватной». Во время тест-драйва покупатель мигом это заметит – и попытается сбить цену.

Жидкости тоже стоит проверить и при необходимости заменить. Все эти моменты с подвеской – отдельная история. Стук или скрип, который для хозяина давно стал нормой, потенциального покупателя, скорее всего, отпугнет. Замена стоек стабилизатора, амортизаторов или сайлент-блоков, в общем-то, не самая разорительная история, а вот впечатление от машины меняет в лучшую сторону.

Внешность автомобиля играет не последнюю роль. Небольшие царапины на бамперах, вмятины или потертости на пластике лучше убрать. Помочь может локальная покраска или восстановление элементов. А вот глобальный кузовной ремонт из-за пары мелких дефектов эксперты делать не советуют: приборы все равно покажут перекрашенные детали, и это вызовет лишние вопросы у покупателя.

Светотехнику стоит проверить в обязательном порядке. Замена лампочек и полировка фар – дело минутное и недорогое, зато убирает повод для дополнительных придирок.

В итоге специалисты напоминают: цель всей этой подготовки – не спрятать серьезные поломки, а создать грамотное первое впечатление. Именно оно часто и позволяет продать машину без лишнего торга.