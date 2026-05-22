Подогрев сидений этих моделей Mazda вызвал ожоги и задымление

В США на Mazda подали в суд из-за неисправности системы подогрева сидений

В отношении компании Mazda подан в США судебный иск, касающейся неисправности системы подогрева сидений сразу в нескольких моделях японского бренда.

В очередном коллективном иске против Mazda фигурируют сразу пять автомобилей – модели 6, CX-9, CX-30 и CX-50. Пользователи утверждают: система подогрева сидений в этих машинах превращается в источник опасности, вызывая ожоги у пассажиров, задымление в салоне и порчу одежды.

Как пишет Carscoops, жалобы разнятся, но суть одна – сиденья раскаляются до критических температур. В одном из заявлений, например, говорится, что переднее пассажирское кресло буквально прожгло куртку владельца.

Всего на данный момент к иску присоединились пять человек. Среди них – Мика Прохаска. Он приобрел Mazda CX-9 2017 года выпуска еще в 2018-м, а в 2025-м столкнулся с неприятным сюрпризом: подушка переднего пассажирского сиденья настолько перегрелась, что опалила оставленную на ней куртку, оставив в обивке выжженную дыру.

Житель Калифорнии Патрик Сандовал тоже не понаслышке знает о проблеме. По его словам, из-за перегрева сидений он получил ожоги ног и ягодиц. Ситуация осложняется тем, что мужчина страдает нейропатией – из-за этого чувствительность в нижних конечностях у него снижена, и он не сразу понял, что происходит. В иске также утверждается, что сильно нагретое кресло якобы усугубило старую травму позвоночника Сандовала.

Еще один истец, Рассел Дж. Куинн, рассказал о почти детективной истории. Через девять лет после покупки Mazda CX-9 2016 года выпуска он заметил дым, идущий от подогреваемого пассажирского сиденья. Поездка к дилеру обошлась ему в 650 долларов – за эти деньги мастер просто отключил систему обогрева, не устранив саму проблему.

Под подозрением оказались довольно разные модели: речь идет о CX-9 2016-2017 годов, Mazda 6 2018-го, CX-30 2024-го, CX-50 2023-го и CX-5 2023 года. Общее количество автомобилей, которые потенциально могут попасть под отзывный ремонт, – до 301 549 единиц. Истцы подсчитали: если исходить из стоимости ремонта, то выплаты по иску могут превысить 6,7 миллиона долларов.

В исковом заявлении также есть любопытный момент: утверждается, что японский автопроизводитель давно был в курсе неисправностей, но сознательно не предупреждал владельцев об опасности. Кстати, это уже не первый подобный случай для Mazda в США. Еще в сентябре 2024 года одна из владелиц Mazda 6 2018 года подавала в суд, заявляя, что получила серьезные ожоги и шрамы именно из-за неисправного подогрева кресел.

