Названы самые надежные и долговечные японские автомобили: список из 10 моделей

Topspeed: Honda Accord 1990 года возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

Портал Topspeed опубликовал рейтинг автомобилей, которые считаются наиболее живучими на рынке. В список вошли как бюджетные подержанные модели, так и свежие гибриды 2026 года от Honda, Toyota, Lexus, Subaru, Mazda и Acura.

Лидером рейтинга неожиданно стала Honda Accord в кузове четвертого поколения, выпущенная в 1990 году. Этот седан давно уже стал символом неубиваемости – многие его экземпляры без проблем преодолели отметку в 1,6 млн километров при условии обычного техобслуживания. Эксперты напоминают: даже самая совершенная инженерная мысль не спасет машину, если за ней не следят.

Вторую строчку отдали Lexus LS 460 2011 года. Этот флагманский седан оснащается 4,6-литровым мотором V8 ( двигатель 1UR). Платформа, кстати, используется уже почти два десятка лет и до сих пор не потеряла актуальности. Авторы обзора утверждают: если уж брать V8 в расчете на долгую службу, то выбирать нужно серию UZ или UR.

Третье место у Toyota Camry седьмого поколения, речь о модели 2014 года. Базовая 2,5-литровая «четверка» от Toyota почти десять лет считалась основным мотором. Для тех же, кому хотелось больше динамики, предлагали V6 от Lexus ES 350 – и надежность от этого не страдала.

Четвертым стал Lexus ES образца 2015 года. Седан доступен в двух версиях: гибридный ES 300h (2.5 вместе с электромоторами, выдает 200 л.с.) и ES 350 с 3,5-литровым V6 мощностью 268 л.с. В основе платформа Toyota Avalon.

Пятое место – снова Honda Accord, на этот раз 2015 года выпуска. Многие считают его одним из самых гармоничных седанов в классе. Под капотом можно встретить 2,4-литровую «четверку» (185 л.с.) или 3,5-литровый V6 (278 л.с.). Коробки передач – механика, вариатор или классический 6-ступенчатый автомат. Accord ценится за живучесть и высокую остаточную стоимость.

На шестом месте находится Acura TLX 2016 года. Этот спортивный седан пришел на смену моделям TL и TSX. Двигателей два: 2,4 л мощностью 206 л.с. (работает в паре с 8-ступенчатым роботом) или 3,5-литровый V6 (290 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом. Для версии с V6 доступны системы P-AWS либо полный привод SH-AWD.

Седьмую позицию занял Toyota Prius Prime 2022 года. Гибрид оборудован 1,8-литровым мотором и до 40 км/ч способен передвигаться исключительно на электротяге. Отличный вариант для тех, кто хочет свести к минимуму расходы на топливо и обслуживание.

Восьмая строчка у Mazda3 2024 модельного года. Стильный седан оснащается 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G, который компания совершенствует с 2013 года. За это время инженеры устранили почти все «детские болезни», и мотор стал одним из самых надежных в линейке марки. На топовых версиях можно найти турбированную модификацию.

Девятый – Subaru Outback 2024 года. Универсал с полным приводом и клиренсом 22 сантиметра. Под капотом устанавливается 2,5-литровый оппозитный двигатель или турбированный 2.4. Оба агрегата работают в паре с вариатором. В салоне установлен 11,6-дюймовый дисплей и комплекс безопасности EyeSight.

Замкнул топ-10 новый Toyota Camry 2026 года. Примечательно, что впервые в истории модель стала исключительно гибридной. 2,5-литровая силовая установка на платформе A25, по версии TopSpeed, – самая надежная гибридная система на рынке. Запас хода на одной заправке превышает 1060 километров.