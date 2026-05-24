Эти болезни двигателя выдает цвет нагара на свечах

Эксперт Плетнев: по цвету нагара на свечах можно определить 6 поломок мотора

Опытный механик может поставить диагноз мотору, даже не заглядывая под капот – достаточно взглянуть на свечи зажигания. Как рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев, цвет и фактура нагара напрямую указывают на конкретные неисправности.

Возьмем, к примеру, черный сухой нагар. Это верный признак того, что топливная смесь слишком богатая. Причины тут чаще всего кроются в топливной системе, скажем, в негерметичных форсунках. Плетнев уточняет, что к такому эффекту приводят и сбои в показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или кислородного датчика.

Совсем другая картина – черный, но мокрый и маслянистый нагар. По словам эксперта, это явный симптом попадания масла в камеру сгорания. Виноват может быть износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), «уставшие» маслосъемные колпачки, забитая вентиляция картера или попросту перелив масла. Владельцам турбомоторов стоит проверить нагнетатель. Причем важна и геометрия отложений: если они только с одной стороны свечи – страдают клапаны или их направляющие, а если вокруг электрода – изношена ЦПГ.

Что означает красноватый оттенок? Он выдает наличие в бензине соединений железа, марганца или свинца – химических присадок. «Такой нагар ослабляет искру, что ведет к нестабильной работе двигателя», – предупреждает специалист.

Толстый серо-белый налет – тоже повод насторожиться. Тут возможны два варианта: либо зольные отложения от присадок в масле или топливе, либо перегрев свечи. Последний, как правило, случается из-за слишком бедной смеси или общего перегрева мотора.

Самый опасный вариант, добавляет Плетнев, – когда налет сопровождается наростами на электроде. Это практически стопроцентное указание на то, что в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость. Медлить с визитом в сервис в таком случае не стоит.