Грузовик Урал-80 — две новых модификации!

На выставке COMvex 2026 завод «Урал» покажет КМУ и аварийку на шасси Урал 80

Две новых модификации на двухосном шасси Урал 80 автозавод из Миасса подготовил к грядущей выставке COMvex 2026.

Во-первых, это бортовая машина с КМУ – на новое шасси поставили российскую установку Палфингер Инман ИТ 90. Компактная полноприводная машина с краном-манипулятором пригодится для транспортировки, строительства, монтажа, аварийно-восстановительных работ там, куда на обычных грузовиках с КМУ не добраться. Грузоподъемность бортовой платформы составляет 6,8 тонны. Максимальная грузоподъемность стрелы – 3 тонны, а высота подъема – до 10,5 метров.

Во-вторых, на шасси Урал-80 сделали машину аварийной службы контактной сети. Автомобиль позволяет оперативно обслуживать и устранять повреждения контактных сетей, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Поворотная платформа может подниматься на 8,5 метров и имеет грузоподъемность 500 кг. Также в комплектации – вертикальная аварийная лестница из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 В.

Кроме этих двух абсолютных новинок на базе полноприводника Урал 80, будет еще одна новая модификация на платформе «старшего» трехосного Урал Next, а также две модификации на бескапотном дорожном шасси 6х4 – про одну из них мы уже рассказывали. Что ж, на стенде Урала будет интересно! Выставка COMvex 2026 пройдет с 26 по 29 мая в московском МВЦ «Крокус Экспо».