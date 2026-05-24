Лого ЗаРулем
#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

Эти двигатели – самые популярные в Китае

За четыре месяца 2026 года Chery выпустила больше миллиона бензиновых моторов

Компания Chery стала крупнейшим производителем бензиновых моторов в КНР: по итогам первых четырех месяцев она выпустила 1 061 900 ДВС и заняла 17,57% рынка.

Рейтинг производителей ДВС в Китае, январь-апрель 2026, тысяч штук:

  • Chery – 1061,9
  • Geely - 727,6
  • BYD - 537,6
  • FAW-Volkswagen - 368,9
  • Hycet (GWM) - 302,8
  • Changan - 299,6
  • GAC-Toyota - 206,9
  • SGMW - 171,1
  • SAIC-Zhengzhou - 152,3
  • FAW-Toyota - 142,6

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Этот рейтинг дает представление и о производителях автомобилей с такими моторами – разумеется, Chery тут на первом месте, также в довольно близком соседстве с Geely. Понятно, что в самом Китае популярность ДВС идет на спад – производство бензиновых легковушек медленно падает, тогда как электричек – быстро растет. Но на внешних рынках традиционные моторы все еще весьма востребованы. И объемы китайского производства, конечно, поражают.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram