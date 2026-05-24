Эти двигатели – самые популярные в Китае
За четыре месяца 2026 года Chery выпустила больше миллиона бензиновых моторов
Компания Chery стала крупнейшим производителем бензиновых моторов в КНР: по итогам первых четырех месяцев она выпустила 1 061 900 ДВС и заняла 17,57% рынка.
Рейтинг производителей ДВС в Китае, январь-апрель 2026, тысяч штук:
- Chery – 1061,9
- Geely - 727,6
- BYD - 537,6
- FAW-Volkswagen - 368,9
- Hycet (GWM) - 302,8
- Changan - 299,6
- GAC-Toyota - 206,9
- SGMW - 171,1
- SAIC-Zhengzhou - 152,3
- FAW-Toyota - 142,6
Этот рейтинг дает представление и о производителях автомобилей с такими моторами – разумеется, Chery тут на первом месте, также в довольно близком соседстве с Geely. Понятно, что в самом Китае популярность ДВС идет на спад – производство бензиновых легковушек медленно падает, тогда как электричек – быстро растет. Но на внешних рынках традиционные моторы все еще весьма востребованы. И объемы китайского производства, конечно, поражают.
Источник: Китайские автомобили