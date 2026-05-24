Эти двигатели – самые популярные в Китае

За четыре месяца 2026 года Chery выпустила больше миллиона бензиновых моторов

Компания Chery стала крупнейшим производителем бензиновых моторов в КНР: по итогам первых четырех месяцев она выпустила 1 061 900 ДВС и заняла 17,57% рынка.

Рейтинг производителей ДВС в Китае, январь-апрель 2026, тысяч штук:

Chery – 1061,9

Geely - 727,6

BYD - 537,6

FAW-Volkswagen - 368,9

Hycet (GWM) - 302,8

Changan - 299,6

GAC-Toyota - 206,9

SGMW - 171,1

SAIC-Zhengzhou - 152,3

FAW-Toyota - 142,6

Этот рейтинг дает представление и о производителях автомобилей с такими моторами – разумеется, Chery тут на первом месте, также в довольно близком соседстве с Geely. Понятно, что в самом Китае популярность ДВС идет на спад – производство бензиновых легковушек медленно падает, тогда как электричек – быстро растет. Но на внешних рынках традиционные моторы все еще весьма востребованы. И объемы китайского производства, конечно, поражают.