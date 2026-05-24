«Дешевле рынка — это ловушка»: эксперт раскрыл главные секреты покупки б/у машины

Эксперт Евгений Королев рассказал, как не прогореть при покупке авто с пробегом

По его словам, главная ошибка – попытка любой ценой сэкономить. Слишком низкая цена почти всегда скрывает проблемы: нарушенную геометрию кузова, скрученный пробег или долги прежнего владельца.

Специалист советует начинать с честного бюджета, а затем подбирать модель. Если желанная машина не по карману, лучше присмотреться к предыдущему поколению или другой комплектации.

Эксперт предупреждает и об эмоциональных покупках: забыв о налоге на мотор мощнее 250 л.с., новичок рискует потом неприятно удивиться. А ежедневное обслуживание большого внедорожника для города часто оказывается неподъемным.

Как же проверить авто? Визуально оцените зазоры и качество покраски, затем послушайте двигатель – не стучит ли и не плавают ли обороты. Обязательно закажите диагностику на СТО. Не стесняйтесь заглядывать в труднодоступные ниши салона, сверяйте VIN и документы.

Если продавец уверяет, что «брал машину для жены, но ей не понравилось», скорее всего, перед вами перекупщик. И помните: реальную скидку у дилера проще получить в конце месяца, когда менеджеры закрывают план.

Источник:  Лента.ру
