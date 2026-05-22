Владельцы машин нового российского бренда получат особый уровень сервиса

ESTEO запустит премиальную программу помощи на дорогах для своих клиентов

Российский премиальный бренд ESTEO, рожденный в партнерстве холдинга «АГР» и компании Defetoo, внедряет программу дорожной помощи, которая задает совсем иные стандарты сервиса в отрасли.

Если у клиента возникли проблемы, на место выезжает мобильная группа, способная справиться с задачами любой сложности. Причем зона охвата немалая – до 200 километров от границ городов, где есть дилеры марки.

Когда починить автомобиль прямо на трассе не выходит, ESTEO берет на себя эвакуацию. Для владельца заказывают такси, которое доставит его в удобный дилерский центр. А если ремонт затягивается, компенсируют проживание в гостинице и для водителя, и для пассажиров. Кстати, при ДТП можно вызвать аварийного комиссара – он поможет с оформлением всех нужных бумаг.

Качество сервиса здесь ставят во главу угла, делая ставку на высокую экспертизу специалистов. Поэтому для клиентов придумали услугу «Автоконсьерж»: машину заберут прямо из дома, отвезут на официальное обслуживание и вернут обратно.

Уже с июня 2026-го техобслуживание переведут в цифру – через единое мобильное приложение ESTEO. В нем владельцы смогут записываться на сервис и тест-драйвы, плюс получат доступ к телематике.