В России возобновили продажи самого доступного кроссовера известной марки

Продажи кроссовера GAC GS3 возобновились в России с ценами от 2,5 млн рублей

Компания GAC возобновила реализацию в России самого бюджетного кроссовера в своей линейке. Речь идет о модели GS3, которая на некоторое время исчезла с рынка, но снова вернулась к дилерам.

Правда, стоит учитывать, что сейчас доступны лишь автомобили 2024 года выпуска. При этом цены на них стартуют от 2 505 000 рублей – за эти деньги можно купить версию с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 лошадиные силы, передним приводом и 7-ступенчатым роботом. В базу вошли шесть подушек безопасности, система стабилизации, камера заднего вида и даже люк с электроприводом.

По сути, GAC пытается закрепиться в сегменте, где конкуренция просто бешеная. Тут и Chery Tiggo 4 Pro, и Haval Jolion, и множество других китайских игроков, которые тоже не прочь отхватить свой кусок пирога.

Интересно, что дилеры обещают полную заводскую гарантию на эти машины, несмотря на то, что они выпущены два года назад. Производитель дает три года или 100 тысяч километров пробега, так что с этим проблем возникнуть не должно.

Кстати, в самой дорогой комплектации GS3 (она называется «Люкс») уже есть панорамная крыша, 18-дюймовые колеса и сиденья с отделкой из экокожи. Но и стоить она будет подороже – дилеры называют сумму около 2 800 000 рублей. В общем, выбор есть.