Запущено производство роботакси с системой камер вместо лидаров

Xpeng запустил серийное производство роботакси на базе кроссовера GX без лидаров

Китайская компания Xpeng официально начала выпуск собственного роботакси. Интересно, что инженеры отказались от дорогостоящих лидаров в пользу системы камер – как у Tesla.

Роботакси Xpeng

Машину построили на шасси кроссовера GX, который уже стоит на конвейере. Производитель не стал проектировать автомобиль с нуля – в отличие от Tesla, Rimac или Geely, которые создавали специальные модели. Решение оказалось прагматичным: зачем изобретать велосипед, когда можно оснастить готовую платформу нужной электроникой?

Роботакси Xpeng

По сути, это позволило серьёзно сэкономить – и на разработке, и на сборке. В основе системы лежит машинное зрение, а не лазерные сканеры, что в теории удешевляет финальную стоимость такого такси.

Правда, пока неясно, когда первые образцы выйдут на дороги общего пользования и где именно. Но сам факт, что Xpeng решилась на серийный выпуск без лидаров, уже привлекает внимание. Зато конкуренция в сегменте беспилотных такси становится всё жарче.

Роботакси Xpeng