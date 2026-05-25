Лого ЗаРулем
#
МолнияCTO EXPO'26ЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

КАМАЗ расширит выпуск уникальной спецтехники

Ирек Гумеров анонсировал расширение линейки уникальной спецтехники КАМАЗа

Первый заместитель гендиректора и исполнительный директор КАМАЗа Ирек Гумеров приоткрыл планы компании, которые выходят далеко за пределы привычных грузовиков. На прямой вопрос корреспондента о расширении линейки автобусов, электробусов и спецтехники он ответил чётко: да, будем.

На деле, как рассказал Гумеров, автогигант уже плотно вгрызается в сегмент пассажирского транспорта. В номенклатуре – современные автобусы, электробусы с двумя режимами зарядки (ночная и быстрая), которые вовсю колесят по Москве, а также троллейбусы с автономным ходом.

Модельный ряд будет расширяться. В планах – средний автобус и машины типа «Турист». Параллельно КАМАЗ собирается расширять линейку лёгкой автомобильной техники и пробовать силы на рынке специализированных машин. Самое любопытное направление, по мнению топ-менеджера, – лесозаготовительная техника. «КамАЗ пробует заходить даже в такой сегмент. Пока прощупываем, насколько это будет выгодно в будущем», – признался Гумеров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По его словам, потребность в лесозаготовках сегодня в стране высока как никогда: раньше здесь безраздельно хозяйничали зарубежные поставщики, которые теперь ушли. Опытные образцы уже переданы клиентам на обкатку. Если интерес подтвердится – запустят серийный конвейер.

Ещё один неочевидный козырь – техника для ретейла. «КамАЗ уже дал машины на тесты, а некоторые клиенты начали их покупать. Учитываем пожелания клиентов и развиваем технику под их требования», – резюмировал первый замгендиректора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  «Ридус»
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram