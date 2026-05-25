Land Rover Defender получит экстремальную спортверсию

Land Rover Defender вывели на трассу Нюрбургринг — испытывают новую топ-версию

Новые шпионские снимки с немецкой трассы Нюрбургринг свидетельствуют о том, что компания Jaguar Land Rover готовит «суперзаряженную» версию Дефендера.

По первым оценкам экспертов, это будет что-то еще более экстремальное, нежели версия Defender Octa. Как известно, на Octa ставят тот же движок, что применен в раллийно-рейдовой версии Defender Dakar D7X-R, на которой Land Rover выступает на «Дакаре». Теперь же, по всей видимости, речь о полноценном «гражданском» варианте Dakar D7X-R, максимально приближенном к рейдовой машине.

Об этом говорит широкая колея сфотографированной машины, напоминающей «боевой» Dakar D7X-R, который чуть шире версии Octa, а также шины «дакаровской» размерности (35"), хоть и от другого производителя – Goodyear, а не BF Goodrich, как у рейдового внедорожника. Вероятно, такой Дефендер, копирующий болиды заводской команды, будет выпущен суперлимитированной серией и станет самой дорогой версией модели.

Напомним, Defender Octa стоит в РФ около 33,5 млн рублей... Как думаете, на сколько потянет еще более продвинутый Dakar Edition?