Мерседес показал серьезный характер «крохи-G»

Mercedes-Benz выпустит мини-G-класс с двумя вариантами силовых агрегатов

Mercedes-Benz официально подтвердил: культовый G-класс обзаведется младшим братом. Выпуск компактного внедорожника, который уже прозвали «маленьким G», стартует в 2027 году.

Вопреки ранним слухам, новинка не станет чисто электрической. Генеральный директор марки Ола Каллениус рассказал, что модель получит сразу два варианта силовых установок – электрическую и гибридную.

Дизайн наследника узнаваем: угловатый кузов, короткие свесы, запасное колесо на двери и характерные расширенные арки. Электрическая версия получит 800-вольтовую систему с зарядной мощностью около 300 кВт и запасом хода до 500 км.

А вот и главный сюрприз – мотор для версии с ДВС. Это не старый атмосферник V8, а современный 1,5-литровый турбо от модели CLA. Агрегат, разработанный Mercedes совместно с Geely и Renault, выдает 190 л.с. и работает в связке с мягким гибридом, позволяя кратко двигаться на электричестве.

При этом «малыш» останется рамным: высокий клиренс и продуманная подвеска сохранят его внедорожные повадки. Компактный G-класс должен расширить аудиторию легендарной серии, сделав ее доступнее, но без потери узнаваемого характера.