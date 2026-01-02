Культовому Гелендвагену «снесло крышу»

Mercedes-Benz готовит к выпуску кабриолет-версию G-класса

Популярность культового Mercedes-Benz G-Class продолжает уверенно расти с момента его перезапуска в 2018 году, и теперь немецкий автопроизводитель готовит для поклонников модели особенный сюрприз.

Вслед за обновлением линейки в 2024 году Mercedes-Benz анонсировал расширение семейства версией с открытым верхом. Прототипы кабриолета уже вышли на дорожные испытания, чтобы инженеры могли идеально отладить его поведение, особенно при движении со сложенной крышей.

Новый открытый Гелендваген, позиционируемый как специальная версия, получит мягкую тканевую крышу, которая в сложенном состоянии будет убираться за задние сиденья. При этом ключевые элементы дизайна и жесткости кузова, такие как боковые панели и задние стойки, останутся неизменными.

Mercedes-Benz G-класса в версии кабриолет

Успех нынешнего поколения G-Class, особенно мощных версий от подразделения AMG, создал прочную основу для таких смелых нововведений.

Внедорожник, предлагающий современные технологии, повышенный комфорт и непревзойденную проходимость, сохраняет высокий спрос даже на фоне растущей конкуренции.

Последнее обновление 2024 года принесло модели новые двигатели, включая гибридные варианты, усовершенствованную мультимедийную систему MBUX и инновационные решения для бездорожья, такие как функция «прозрачный капот». При этом стоимость модели выросла лишь незначительно.

