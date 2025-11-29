#
Самая смачная коллаба года — Mercedes и McDonald’s!

Mercedes и McDonald’s открыли шесть совместных ресторанов в Китае

В Китае компании Mercedes-Benz и McDonald’s «взорвали» общественность неожиданной коллаборацией.

Началось все с поста в соцсетях Mercedes, где сообщалось, что новый CLA «сбежал» в неизвестном направлении, но цветовая гамма уже направляла «погоню» в сторону всемирно известной бургерной. Которая, собственно, ответила фотографией бургера, недвусмысленно разрезанного на три части – от центра к краям. Далее – ряд тизеров и апогей: шесть ресторанов McDonald’s в крупных городах Китая трансформировались в поп-ап хабы «So Mc-Benz».

Понятно, что по сути своей поп-ап хаб – явление временное, чисто маркетинговой направленности, но маркетинг, безусловно, удался.

Посетителей встречает Mercedes-Benz CLA в окраске под Angus Burger, с зеркалами-рогами, эмблемами-бургерами и особым приспособлением в салоне: подстаканник превращен в поднос на ножке, на котором покоятся меню и звонок для заказа... В самих ресторанах – отсылки к прославленному штутгартскому автобренду и комфортабельные спортивные «ковши» вместо обычных пластиковых стульев. Ожидаются и сюрпризы в меню.

Источник:  Сотый, до полного!
Иннокентий Кишкурно
29.11.2025 
