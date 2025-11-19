#
Что и кому принадлежит на автомобильном рынке Китая
19 ноября
Кто является скрытыми владельцами китайских...
Это требование ГАИ при регистрации авто может поставить в тупик: подробности
19 ноября
Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления...
«Главный хит» Китая готовят к продажам у нас!
19 ноября
Хэтчбек Geely EX2 китайской сборки получил...

Что и кому принадлежит на автомобильном рынке Китая

Кто является скрытыми владельцами китайских марок и какие бренды могут исчезнуть

Китайский автопром представляет собой паутину из множества марок. Разобраться в ней не так-то просто, но... Эта диаграмма, составленная аналитиком Фелипе Муньосом, показывает все китайские автоконцерны.

Лидеры рынка — Geely, BYD, Chery и Changan. Причем некоторые из них – государственные.

Как выглядит автомобильный рынок Китая. Чем ближе «планета» к «солнцу», тем больше в ней доля государства.
К концерну Chery относятся следующие бренды: Omoda, Rely, Exeed, Jaecoo, Fulwin, iCar, Jetour, Luxeed и сам бренд Chery.

В концерн Changan входят Kaicheng, Avatr, Nevo, Deepal и Volga. Однако аналитик ошибся с Volga. Бренд принадлежит не Чангану, а компании АО «Производство легковых автомобилей». Компания арендует производственные мощности у Горьковского автозавода (ГАЗ) и занимается разработкой и производством новых автомобилей под этим брендом.

Далее идет концерн Geely. К нему частично или полностью относятся Lotus, Zeekr, Radar, Proton, Belgee, Farizon, Geome, LEVC, Smart, Galaxy, Polestar, Volvo и Lynk & Co.

Портфель брендов концерна BYD скромнее: помимо собственного бренда, к нему относятся лишь три марки — Denza, YangWang и Fan Cheng Bao.

По мнению Муньоса, указанные четыре группы обеспечивают машинами 56% авторынка Китая и пользуются поддержкой региональных властей. Компании, наиболее близкие к центру диаграммы, больше других зависят от государства.

Кроме «большой четверки» крупными китайскими автомобильными холдингами являются SAIC (MG, LDV, Maxus, IM, Roewe), JAC (Maestro, JAC, Evo, Nord), BAIC (Arcfox, Foton, Tiger, Stelaro) и Dongfeng (MHero, Voyah, Lingxi, Nammi, Venucia).

Некоторые молодые бренды сумели пока избежать поглощения крупными компаниями: Nio (Onvo, Firefly), Leapmotor, Xpeng, Aiways, Neta, Xiaomi, Li Auto и Rox.

Как позиционируются китайские бренды

Фелипе Муньос представил вторую схему-пирамиду с распределением 109 марок автомобилей по классам. Наверху – премиальные бренды Hongqi, YangWang, Maextro. Ниже – технологичные игроки Xiaomi, Nio, Li Auto.

Премиум-сегмент представлен брендами Stelato, Denza, Zeekr, Xpeng. В бюджетном сегменте преобладают устаревшие и малоизвестные марки: Sinogold, Hima, Pocco и другие. Из-за роста спроса на современные технологичные автомобили они постепенно теряют популярность.

Распределение китайских брендов по сегментам.
Какие китайские марки могут исчезнуть

Вероятность выживания всех брендов в ближайшие десять лет маловероятна. Скорее всего крупные производители поглотят или ликвидируют отдельные суббренды.

Подобное неоднократно происходило в других странах. Например, с марками Pontiac, Oldsmobile, NSU и другими.

  • Оцинкованный кузов, 245 л.с., классический автомат — среднеразмерный кроссовер по адекватной цене: «За рулем» рассказал, чем привлекает новый Jetour T1.

Кацубо Игорь
Фото:Unsplash, Фелипе Муньос
19.11.2025 
