#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Новый Sprinter рождается из... камня

Mercedes-Benz создал скульптуру Валун для демонстрации нового Sprinter

Недавно Mercedes-Benz представил скульптуру The Boulder (Валун), которая демонстрирует облик нового поколения Sprinter.

Рекомендуем
Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Эта коммерческая модель стала символом перехода марки на единую платформу Van.EA, объединяющую электрические и классические двигатели. Его угловатый дизайн с прямыми линиями и почти квадратным кузовом разработан «изнутри наружу» — инженеры сделали ставку на практичность, увеличив полезное пространство и упростив адаптацию для кемперов и логистических служб.

Новая модель оснащена операционной системой MB.OS, которая объединяет все электронные компоненты автомобиля – от силовой установки до мультимедийных функций. Система поддерживает искусственный интеллект и беспроводные обновления, что особенно важно для бизнес-задач, таких как логистика и доставка.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом, вопреки первоначальным планам, Sprinter сохранит двигатели внутреннего сгорания, включая гибридные версии.

Mercedes-Benz уже анонсировал дорожную карту: в 2026 году дебютирует электрический V-класс, а затем и новый Sprinter, который унаследует все ключевые характеристики.

Спустя 30 лет после запуска первой модели, компания вновь задает высокие стандарты для коммерческого транспорта, пsnfzcm найти оптимальный баланс между цифровыми технологиями, практичностью и универсальностью.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 841
03.11.2025 
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (10)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz Sprinter  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Раньше мерсы были во много раз качественнее и надежней. Я работал на мерсе 2017 года, почти новый был, пробег около 50 тысяч. По комфорту, конечно, удобный, ход мягкий. А вот с надежностью сильно подкачал. Переход на пониженную сопровождается хрустом, движок работает неровно, ходовая слабая, машина идет мягко, но на долго ходовой не хватает. Машина абсолютно не устойчива к коррозии, очень много рыжиков, закрашивали, но толку нет.
+2