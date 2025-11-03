Mercedes-Benz создал скульптуру Валун для демонстрации нового Sprinter

Недавно Mercedes-Benz представил скульптуру The Boulder (Валун), которая демонстрирует облик нового поколения Sprinter.

Эта коммерческая модель стала символом перехода марки на единую платформу Van.EA, объединяющую электрические и классические двигатели. Его угловатый дизайн с прямыми линиями и почти квадратным кузовом разработан «изнутри наружу» — инженеры сделали ставку на практичность, увеличив полезное пространство и упростив адаптацию для кемперов и логистических служб.

Новая модель оснащена операционной системой MB.OS, которая объединяет все электронные компоненты автомобиля – от силовой установки до мультимедийных функций. Система поддерживает искусственный интеллект и беспроводные обновления, что особенно важно для бизнес-задач, таких как логистика и доставка.

При этом, вопреки первоначальным планам, Sprinter сохранит двигатели внутреннего сгорания, включая гибридные версии.

Mercedes-Benz уже анонсировал дорожную карту: в 2026 году дебютирует электрический V-класс, а затем и новый Sprinter, который унаследует все ключевые характеристики.

Спустя 30 лет после запуска первой модели, компания вновь задает высокие стандарты для коммерческого транспорта, пsnfzcm найти оптимальный баланс между цифровыми технологиями, практичностью и универсальностью.

«За рулем» можно смотреть на YouTube