Эти простые правила продлят жизнь автомобильному аккумулятору

Эксперт Пикин рассказал, как продлить срок службы аккумулятора

Замена аккумулятора в машине – удовольствие не из дешёвых. По деньгам это примерно как годовая страховка ОСАГО. Но если знать несколько хитростей, можно оттянуть эту процедуру на долгие годы.

Секретами экономии и продления жизни батареи поделился руководитель департамента маркетинга компании Febest Павел Пикин. Автовладельцам стоит взять на заметку пять простых, но действенных пунктов.

Избегайте крайностей в зарядке

Первое, о чём предупреждает специалист – не допускайте ни глубокого разряда, ни перезаряда аккумулятора. Используйте только качественные зарядники с особыми функциями, вроде десульфатации и поддержки напряжения. Процесс нужно строго контролировать.

Регулярная проверка и уход

Если у вас обслуживаемая АКБ, следите за уровнем и плотностью электролита. Не забывайте прочищать клеммы от налёта коррозии – это частая проблема. И обязательно проверяйте, надёжно ли закреплена сама батарея.

Борьба за комфортную температуру

Летом и зимой аккумулятор страдает по-разному. В морозы его нужно утеплять специальными чехлами или термокейсами. В жару, наоборот, обеспечьте хороший приток воздуха и защиту от прямых солнечных лучей, чтобы батарея не перегревалась.

Диагностика всей электросистемы

Неисправности в «обвязке» – главные убийцы АКБ. Регулярно проверяйте, исправно ли работает генератор, не плавает ли напряжение, нет ли утечек тока. Мелкие поломки в электрике нужно устранять сразу.

Правильный подбор модели

Старайтесь выбирать батарею строго по рекомендациям производителя автомобиля. Учитывайте свой климат, стиль вождения и сколько дополнительных приборов (подогревы, музыка) вы обычно включаете.

«Если следовать этим несложным советам, можно не просто сохранить ресурс батареи, но и заметно увеличить его, сэкономив на замене. Вдобавок вы будете уверены, что машина не подведёт в дальней поездке», – подводит итог Павел Пикин.

