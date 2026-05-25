Что происходит с машиной, если она долго стоит на солнцепёке

Эксперт Тимашов рассказал, какие детали автомобиля страдают от солнца

Летний зной – настоящее испытание для техники, и автомобили – не исключение. Как рассказал замгендиректора ГК «Автодом» Роман Тимашов, жару и солнце способны выдержать далеко не все элементы машины.

По словам эксперта, самую большую опасность представляет прямое солнечное излучение. От него страдает резина – уплотнители дверей, окон, да и сами шины. «Солнечный свет активно разрушает резинотехнические детали, – поясняет Тимашов. – Уплотнители дверей и окон под воздействием лучей высыхают, теряют гибкость, становятся жесткими и трескаются». В итоге нарушается герметичность кузова. Деформируется и природный каучук в составе покрышек: на боковинах появляются трещины, а сцепление с дорогой ухудшается.

Чего ещё бояться солнечным днем?

Высокая температура под капотом бьёт по аккумулятору – химические реакции ускоряются, вода из электролита испаряется, и срок службы батареи сокращается. Ультрафиолет, в свою очередь, разрушает лакокрасочное покрытие: молекулярные связи рвутся, появляются микротрещины и выцветание. Что касается салона, там при жаркой погоде может быть до 60-70 градусов. «Приборная панель и пластиковые элементы могут деформироваться, трескаться и со временем начинать выделять вредные компоненты, – предупреждает специалист. – Обивка кресел, особенно из натуральной или искусственной кожи, пересыхает, теряет эластичность и покрывается сеткой мелких трещин».

В общем, чем дольше автомобиль стоит под прямыми лучами, тем выше риски дорогостоящего ремонта.

