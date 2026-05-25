В России подешевели автомобили с пробегом: свежая статистика

Средняя цена авто с пробегом в апреле 2026 года снизилась до 1,41 млн рублей

Подержанные легковые автомобили в апреле 2026-го заметно сбавили в цене. По подсчетам экспертов агентства « Автостат», средний ценник на такие машины составил 1,41 млн рублей.

По сравнению с мартом бэушные авто потеряли около 14 тысяч рублей, то есть примерно один процент. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин, это первое удешевление от месяца к месяцу в 2026 году – до этого, с января по март включительно, цены только росли. Эксперты связывают апрельское снижение с тем, что продавцов на вторичном рынке стало заметно больше, предложение разрослось.

Если посмотреть на ситуацию в годовом разрезе, картина еще интереснее. За год – с апреля 2025-го по апрель 2026-го – подержанные легковушки потеряли в среднем 3,6% стоимости. В деньгах это около 53 тысяч рублей.

Более детальную статистику по конкретным маркам, моделям и годам выпуска можно найти в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который готовят специалисты «АВТОСТАТ». Кстати, обсудить текущие тренды и перспективы сектора планируют на форуме «АСП – 2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» – он пройдет 17 июня в Москве.

Данные получены на основе анализа объявлений о продаже машин с пробегом (без учета реальных объемов сделок).