Каждый день за рулём может быть особенным: что предложит новая российская марка?

ESTEO: новый премиальный бренд холдинга «АГР» и Defetoo рассказал о своих планах

На российском рынке официально заявил о себе премиальный автомобильный бренд ESTEO. Он появился благодаря партнёрству холдинга «АГР» и компании Defetoo. В основе названия – латинские корни est (существовать) и eo (путь). Каждая буква бренда, кстати, символизирует один из принципов: Эстетика, Статус, Технологии, Эмоции и Опережение.

Слоган «ESTEO. Искусство жить» отсылает к идее, что поездка может быть чем-то большим, чем рутинное перемещение. Речь о создании атмосферы в салоне, где эстетика интерьера идёт рука об руку с технологическими решениями. По сути, каждая минута внутри машины должна ощущаться как нечто эксклюзивное, без всякой скуки.

Впрочем, эти автомобили, как утверждают разработчики, – не просто средство передвижения. Они задуманы как инструмент самовыражения и способ подчеркнуть статус владельца. Причём технологии здесь работают почти незаметно, угадывая желания водителя через сложные интерфейсы взаимодействия человека и машины. Качество чувствуется и в материалах отделки, и в том, как работают все узлы: от исключительно плавной подвески до интуитивного цифрового управления.

Особый упор сделан на безопасность. Конструкторы стремились сделать так, чтобы ничего не отвлекало от дороги. Например, система ADAS с набором интеллектуальных помощников отслеживает обстановку вокруг, а элементы контроля внимания следят за состоянием человека за рулём. В итоге водитель с пассажирами оказываются в максимально комфортном и защищённом пространстве.

Что касается модельного ряда – в гамму ESTEO войдут как новинки на альтернативных источниках энергии (так называемые NEV, построенные на современных платформах), так и классические версии с двигателями внутреннего сгорания. Правда, с упором на продуманную инженерию, выразительный дизайн и высокий уровень исполнения.

Модельная линейка охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили под новым российским брендом планируют на модернизированных и высокоавтоматизированных мощностях технологических партнёров. В компании подчёркивают: там трудятся профессионалы с многолетним стажем, что должно гарантировать соответствие качества международным стандартам.