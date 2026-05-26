Дилеры теряют деньги на классифайдах: в чём подвох популярных площадок

Виктория Чибышева раскритиковала классифайды из-за низкой эффективности

Питерская сеть дилеров «Прагматика» признала: нынешняя работа с классифайдами уже не приносит прежних результатов. В компании рассказали, что площадки объявлений перестали быть надёжным источником продаж, хотя полностью от них пока не отказываются.

По словам директора по маркетингу направления «Автомобили с пробегом» Виктории Чибышевой, главная проблема – запредельная цена. Платить приходится не только за само объявление, но и за продвижение лота внутри сервиса. При этом обратная связь с площадками хромает: теряются звонки, почти не используются инструменты аналитики, а процесс продажи полон ошибок. Всё это бьёт по карману.

Впрочем, у классифайдов есть и плюсы – они понемногу становятся полноценными экосистемами. Там уже можно управлять стоком, менять цены и настраивать продвижение. Но дилеры явно делают ставку на другое.

Компания делает упор на сквозную аналитику и анализ звонков, чтобы чётко отслеживать, откуда пришёл клиент. Это помогает поднять конверсию и наладить общение. Немалую роль играет и искусственный интеллект – он берёт на себя первичный контакт и передаёт в отдел продаж только горячих покупателей. Стоимость сделки благодаря этому заметно падает.