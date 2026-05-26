Победители премии Гран-при «За рулем» получат Золотых Пегасов

На выставке СТО EXPO объявят победителей премии Гран-При «За рулем»

Сегодня, 26 мая, на выставке СТО EXPO произойдет одно из самых ожидаемых событий автомобильного года – торжественная церемония вручения премии Гран-при «За рулем».

На сцену для награждения победителей поднимутся ведущие игроки авторынка, чьи новинки признаны лучшими по версии читателей и экспертов.

Главный символ победы (Золотой Пегас) автопроизводителям лично вручит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Эти награды получат модели, которые не просто пополнили ряды автопарка, а задали новые стандарты в своих классах: от городских хэтчбеков до мощных внедорожников.

История и традиции

Ежегодная национальная премия Гран-при «За рулем» ведет свою историю с 1994 года. Уже более трех десятилетий она остается одним из самых авторитетных независимых рейтингов в России. В отличие от многих экспертных премий, здесь победителей выбирают не только журналисты, но и обычные автолюбители – активные читатели и подписчики Издательского дома.

Что ждет участников и зрителей?

Сразу после окончания голосования на главной сцене СТО EXPO будет озвучен шорт-лист лучших автомобильных новинок года. Организаторы обещают, что интрига сохранится до последней минуты.

Где следить за результатами

Полный список лауреатов вскоре появится на официальных площадках «За рулем» – сайте и в социальных сетях. Не пропустите: возможно, именно ваш фаворит получит заслуженного Золотого Пегаса.

