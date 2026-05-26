Почему россияне массово бегут от новых машин на вторичный рынок

Средний чек автокредита в апреле 2026 года упал до 1,43 млн рублей

Автомобильный рынок России выдал новую статистику, от которой у маркетологов перехватывает дыхание. В апреле 2026-го средний чек выданного автокредита обвалился до отметки в 1,43 миллиона рублей.

Правда, радоваться тут нечему – это не признак оживления экономики, а сигнал бедствия. За падением суммы займа на 150 тысяч рублей по новым авто стоит жесткая реальность: дилеры идут на уступки не от щедрости души, а от отчаяния. Люди просто не тянут космические ценники на китайские кроссоверы, поэтому владельцы салонов вынуждены просить огромные первоначальные взносы или предлагать самые пустые комплектации. АВТОВАЗ пока пытается подтянуть технологии, но клиент голосует рублем за предельную экономию.

«Снижение среднего чека в сегменте новых авто – это прямой результат закредитованности населения. Люди выгребают последние заначки, чтобы уменьшить тело кредита, так как обслуживать долг даже при ставке в 10% на фоне инфляции становится непосильной ношей», – объяснил в разговоре с Pravda.Ru эксперт по потребительскому кредитованию Дмитрий Нестеров.

Пока у дилеров затишье и уныние, вторичный рынок превратился в настоящую золотую жилу для банков. Средний чек на б/у машины, наоборот, рванул вверх – сразу на 100 тысяч рублей. Спрос на подержанные иномарки настолько дикий, что финансисты охотнее выдают солидные суммы на десятилетний премиум, чем на свежий бюджетник. Люди в панике убегают от глянцевого пластика новых «электричек» к старому, пусть и ржавому, но знакомому металлу.

Общая сумма всех выданных автокредитов подскочила в 1,7 раза за последние три месяца. Правда, это вовсе не скачок благосостояния – скорее, истеричная скупка машин перед возможными новыми ограничениями. Вся страна, по сути, пересаживается на рассрочку.

Опасности дешевых денег и кредитного азарта

«Техническое состояние подержанных машин, на которые сейчас берут миллионные кредиты, часто не соответствует их цене. Покупатели в азарте забывают проверить технические дефекты, а потом остаются с долгом и грудой мертвого железа», – предупредил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Центробанк наконец-то смягчился и снизил ключевую ставку до 14,5%. Это потянуло за собой удешевление кредитов до 10% – и народ ломанулся в банки, словно за последним глотком воды. Кстати, обольщаться не стоит: общий объем выданных денег уже достиг 65 миллиардов рублей. Это колоссальный пузырь, который существует только благодаря вере в бесконечный рост цен на авто.

Между прочим, снижение ставки спровоцировало взрывной спрос – количество выдач подскочило почти на 20 тысяч единиц с начала года. При инфляции выше 10% такой кредит вроде бы выгоден, но лишь при условии, что дилер не навесил скрытых комиссий или ненужных услуг.

«Любой льготный или дешевый кредит – это ловушка, если покупатель не заложил в бюджет страховки. Сегодня многие экономят на КАСКО, но при любой аварии кредит превращается в кабалу без шанса на восстановление актива», – констатировала юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

В итоге покупатели все чаще вносят больший первоначальный взнос, чтобы снизить ежемесячный платеж в условиях экономической турбулентности. Риск при этом колоссальный: сумма кредита на б/у авто растет, а их технический ресурс зачастую уже на нуле. Без тщательной проверки экспертом такая покупка – чистой воды финансовое самоубийство.