Эксперт оценил перспективы нового дизельного «рамника» на российском рынке

Дизельный 212 T01 выйдет на рынок РФ в июне 2026 года за 4,66 млн рублей

Дизельная модификация рамного внедорожника 212 T01 Diesel Rus по плану должна добраться до российских дилеров уже в июне 2026 года. Стоимость новинки заявлена на уровне 4 659 000 рублей – эту информацию агентству « АВТОСТАТ» подтвердил сооснователь и директор по развитию бизнеса 212 МАТО Томас Роте. Для сравнения: бензиновая версия 212 T01 Adventurer Rus оценивается дешевле – в 4 399 000 рублей.

«Если говорить о структуре спроса, мы ожидаем преобладание бензиновой версии в соотношении около 70% к 30%. Это связано с тем, что бензиновая версия станет входной для более широкой аудитории, тогда как дизель в первую очередь будет востребован у клиентов, ориентированных на дальние поездки и эксплуатацию под нагрузкой», – комментирует Томас Роте.

По словам Роте, среди новых машин 212 T01 в первую очередь будут сравнивать с TANK 300. Также в этот список попадают BAIC BJ40, Haval H5 и, в более широком смысле, Haval H9. Если же говорить о подержанных вариантах, то тут упоминаются Land Rover Defender и Jeep Wrangler, а также Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser.

Эксперт признаёт: по части комфорта и общей приспособленности к городу некоторые конкуренты действительно могут выглядеть убедительнее. В этом, впрочем, нет ничего удивительного – многие современные внедорожники делают упор именно на оснащение и повседневное удобство.

«Сильная сторона 212 – в другом: внедорожная философия, утилитарная и инженерно выверенная конструкция, рамная архитектура, подключаемый полный привод и вариативность кузовов. Дополнительное преимущество – широкие возможности заводских доработок. В первую очередь речь идет об экспедиционной версии Changfeng, оснащенной силовыми бамперами, лебедкой, багажником, шноркелем и усиленной подвеской. При этом десятки вариантов доработок доступны для всех версий, и многие из них уже сертифицированы или в скором времени будут», – говорит Томас Роте.

Роте прогнозирует, что в 2026 году в России удастся реализовать около 2 тысяч автомобилей 212. Дальше, в течение трёх лет, ожидается кратный рост. Для этого сегмента цель выглядит амбициозной, но вполне достижимой при условии системного развития бренда. Речь идёт о расширении дилерской и сервисной сети, открытии склада автомобилей в РФ, запуске локального склада запчастей и внедрении финансовых инструментов.

Что касается планов по расширению модельной линейки 212 в России, запуск нового пикапа запланирован на октябрь этого года. А в 2027-м ждут 212 T02 – более крупный внедорожник.

Напомним, что массовые продажи машин 212 стартовали у нас в апреле 2026 года. Первой моделью стал рамный внедорожник 212 Т01. Под его капотом стоит 2-литровый бензиновый турбомотор на 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Ещё машина оснащена подключаемым полным приводом с тремя блокировками дифференциалов.