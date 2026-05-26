Стало известно наказание для пьяного мажора, устроившего массовое ДТП на кабриолете

Устроившему массовое ДТП сыну бизнесмена избрали меру пресечения

В Нижнем Новгороде суд определился с наказанием для молодого человека, устроившего массовую аварию на дорогом кабриолете. Речь идет о Сергее Корнилове – сыне покойного владельца ГК «Луидор». Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сама авария случилась еще 21 мая. Тогда сын бизнесмена разбил элитный Mercedes-Benz SL. На кадрах с места событий видно – у иномарки оторвало колесо, а рядом стоят еще две поврежденные машины. Причем незадолго до этого водитель опубликовал в соцсетях видео из ресторана, где он пил алкоголь. После этого он сел в авто и сам признался подписчикам, что находится под градусом.

Отец нарушителя, Сергей Александрович Корнилов, скончался в августе 2024 года. При жизни он руководил компанией «Луидор», которая занимается металлоизделиями, спецтехникой и обслуживанием автомобилей.