Китайские авто с пробегом резко набирают популярность: самые востребованные модели

Эксперт Шкурыгин: доля подержанных китайских авто в РФ продолжает расти

Присутствие автомобилей китайских марок на вторичном рынке становится все более заметным с каждым месяцем. С января 2025 года по апрель текущего их доля увеличилась с 4,5 до 6% от всех объявлений о продаже подержанных авто, рассказал коммерческий директор «Авто. ру» Даниил Шкурыгин. В сегменте автомобилей не старше десяти лет доля китайских брендов достигла нового максимума – к концу апреля 2026 года она перешагнула отметку в 11%. Это следует из анализа рынка. Поскольку именно КНР последние четыре года остаётся ключевым поставщиком новых машин в Россию, эксперты ожидают дальнейшего роста показателя.

Средний возраст подержанного китайского автомобиля сейчас составляет около пяти лет, а его пробег – 66 тысяч километров. Для сравнения: у других иномарок эти цифры намного выше – более 14 лет и 140 тысяч километров соответственно.

Интересно, что структура предложения довольно однородна. Если говорить о ценах, то чуть больше половины всех объявлений о продаже приходится на диапазон от 1,5 до 3 миллионов рублей. Этот же ценовой коридор, кстати, наиболее востребован у покупателей. В апреле 2026 года количество запросов на китайские машины с пробегом выросло вдвое по сравнению с январем 2025-го.

Топ-5 популярных моделей

За полтора года, с января 2025 по апрель 2026, список самых востребованных китайских подержанных авто заметно изменился. Лидеры прежние: первую тройку по-прежнему составляют Haval Jolion, Geely Coolray и Geely Monjaro.

Правда, четвёртое и пятое места теперь занимают Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Они вытеснили оттуда Geely Tugella и Chery Tiggo T11, которые раньше входили в пятёрку лидеров.

