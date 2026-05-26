Полный привод, рама, блокировки — новая версия известного внедорожника уже в РФ

Продажи бензинового Foton Tunland V9 стартовали в РФ с ценой 5,45 млн рублей

В России начались официальные продажи обновлённого Foton Tunland V9, только теперь уже с бензиновым мотором. Дистрибьютор марки подтвердил старт, хотя, между прочим, в прайс-листах эта версия засветилась ещё больше месяца назад.

Цена за это время, правда, не сдвинулась ни на рубль. Как и сообщалось ранее, бензиновый вариант оказался на 100 тысяч рублей доступнее дизельного – за него просят ровно 5,45 млн рублей. При этом новинка оснащается 2,0-литровым турбодвигателем, соответствующим стандарту Евро-6. Мотор выдаёт 245 лошадиных сил и 380 Нм момента. Агрегатируется он с восьмиступенчатым автоматом.

Foton Tunland V9

Потери в экономичности, конечно, есть: в смешанном цикле бензиновая версия «ест» 11,6 литра на сотню, тогда как дизельный укладывается в 10,1 литра. Зато на бездорожье пикап чувствует себя уверенно – система автоматического полного привода и электрическая блокировка заднего дифференциала входят в базу. Габариты автомобиля внушительные: длина – 5617 мм, ширина – 2090 мм, высота – 1955 мм, а грузоподъёмность составляет 730 килограммов.

Фактически со сменой двигателя список опций не изменился. Независимо от типа силового агрегата Tunland V9 предлагает хороший набор: шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора и мультимедийку с 14,6-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающую Apple CarPlay. Есть и штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, память настроек сиденья водителя и зеркал, вентиляция и подогрев передних кресел, атмосферная подсветка салона, искусственная кожа на сиденьях, адаптивный круиз-контроль и прочие электронные ассистенты.

Интерьер Foton Tunland V9

Для сравнения: дизельная версия Prestige обойдётся в 5 550 000 рублей. Под её капотом стоит 2,0-литровый 159-сильный турбодизель, который также работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Крутящий момент в 410 Нм дополняется ещё 60 Нм от 48-вольтовой электрической системы.

По словам бренд-директора Foton в компании «МБ Рус» Александра Паршутина, вывод бензинового двигателя – часть стратегии по расширению модельного ряда пикапов. Он подчеркнул, что цель – дать покупателям возможность выбора между динамикой на трассе и универсальностью для бизнеса или путешествий. Кстати, в мае дистрибьютор также вывел на рынок обновлённый Foton Tunland V7 в комплектации «Престиж» с пружинной подвеской по цене 5 550 000 рублей.