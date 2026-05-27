Спрос на подержанные электромобили взлетел: какие бренды популярны

«Автостат»: в апреле продажи подержанных электромобилей в РФ выросли на 40%

Апрель 2026 года стал рекордным для российского рынка электромобилей с пробегом. Жители страны приобрели 1346 таких машин – это сразу на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Львиная доля продаж традиционно досталась японцам. Почти четверть всех сделок (а точнее 24%) пришлась на электрокары Nissan – их нашли новых владельцев 324 штуки. Второе место в марочном зачете занял китайский Zeekr, разошедшийся тиражом 210 единиц. Далее с небольшим отрывом идут немецкий Volkswagen и американская Tesla – 153 и 146 машин соответственно. Замыкает пятерку лидеров отечественный « Москвич» с результатом 84 проданных экземпляра.

Что касается конкретных моделей, тут вне конкуренции старый добрый Nissan Leaf. В середине весны разошлось 302 таких авто. Следом расположились Zeekr 001 (151 шт.) и Volkswagen Lavida (98 шт.). В топ-5 также попали Москвич 3е (84 шт.) и Tesla Model 3 (63 шт.).

Подводя итоги первых четырех месяцев года, эксперты отмечают уверенный рост. С января по апрель 2026-го россияне купили 4758 подержанных электромобилей, что на 36% превышает показатели аналогичного периода 2025-го.