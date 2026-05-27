BAIC заявил о расширении модельного ряда в России

BAIC намерен локализовать на калининградском заводе «Автотор» ряд новых машин

Китайская компания BAIC намерена в ближайшее время пополнить своё российское портфолио сразу несколькими новинками. Об этом рассказала Оксана Павлычева, директор департамента маркетинга АО «БМР» («БАИК Моторс Рус» – официальный дистрибьютор марки в стране).

Конкретные названия моделей пока не раскрываются. Однако, по словам Павлычевой, на данный момент уже ведутся переговоры о том, чтобы наладить выпуск этих машин прямо в России. Причина спешки – жёсткая конкуренция.

Павлычева пояснила: «Текущий рынок характеризуется высокой конкуренцией, и BAIC стоит перед задачей значительного сокращения разрыва в ценах с ведущими игроками».

О чём может идти речь – загадка. Ранее бренд уже обещал поставить на наш рынок гибридный внедорожник BJ30 и модель BJ41, но воз и ныне там. А в 2027 году ожидается обновлённое семейство кроссоверов X-серии – тоже гибриды и обязательно с полным приводом.

Правда, не так давно BAIC, наоборот, сжимал свою линейку. В конце 2025 года компания объявила о прекращении продаж X7 и X55. Исчезла с сайта и информация о ценах на X75 и внедорожник BJ40.

Сейчас купить у дилера реально разве что рамный внедорожник BJ60 – цены от 4 990 000 рублей, и седан U5 Plus – от 2 380 000 рублей. Кстати, на калининградском «Автоторе» уже заявили, что мощности под полный цикл выпуска BAIC готовы – дело за малым.

