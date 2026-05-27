Как одна ошибка при заправке кондиционера в авто убивает компрессор

Автомеханик Хромов назвал главные ошибки при заправке автокондиционера

Неверные действия при обслуживании автомобильного кондиционера не только делают салон менее прохладным, но и ощутимо сокращают ресурс компрессора. По словам экспертов, нарушения технологии заправки чаще всего ведут к серьезным поломкам, которые затем требуют дорогого ремонта агрегатов.

Одна из самых частых ошибок – доливка фреона без предварительной очистки системы. Если не удалить старый состав, воздух и конденсат, внутри накапливается влага. Она вступает в химические реакции, образуются кислоты, которые разъедают алюминий трубок и испарителя. В итоге компрессор выходит из строя.

Еще одна критическая проблема – надежда на показатели манометров, а не на точный вес хладагента. Производители жестко задают массу фреона в граммах, и заправка «по давлению» дает большую погрешность. Как пишет Газета.Ru, лишний газ резко повышает давление и грозит гидроударом. А если его недолить, компрессор будет работать на износ. Кстати, часто забывают про компрессорное масло: его нехватка приводит к заклиниванию деталей, а избыток мешает нормальной циркуляции хладагента.

Автомеханик Денис Хромов подчеркнул, что многие водители пытаются сэкономить и обращаются к дорожным мастерам, у которых нет оборудования для вакуумирования. «В итоге в системе остается воздух, который не сжимается так, как фреон, создавая избыточную нагрузку на всю поршневую группу компрессора», – пояснил специалист.

По сути, регулярное игнорирование регламентов сервиса по последствиям сопоставимо с тем, как редкая замена масла убивает двигатель. Чтобы летом не остаться без кондиционера, лучше вовремя проходить обслуживание в специализированных центрах и использовать качественные расходники – это гарантирует стабильную работу климатической установки на несколько сезонов.

В исправной машине процедуру рекомендуют проводить раз в два года. Даже через герметичные соединения происходит естественная утечка хладагента – до 10-15% в год.