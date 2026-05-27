Сумма выплаты по ОСАГО может стать неограниченной: что это значит для водителей

Страховщики предложили отменить лимит выплат по ОСАГО для замены деталей новыми

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с предложением убрать верхнюю планку выплат по ОСАГО. Речь идёт о ситуациях, когда автомобиль уже не подлежит ремонту или ремонт обходится дороже его рыночной стоимости. В таких случаях страховые хотят ставить новые детали, не вписываясь в действующие лимиты.

Сейчас механизм устроен иначе: при гибели машины (конструктивной, когда восстановление стоит больше самой машины) выплата рассчитывается по износу. По сути, за старую деталь платят как за старую, а разницу водитель доплачивает сам. РСА предлагает начислять выплату как разницу между рыночной ценой целиком и стоимостью остатков, которые можно продать. Если сумма превышает лимит – платить сверху. Причём деньги пойдут не на ремонт, а деньгами – на руки водителю.

Зачем вообще это нужно? В союзе объясняют: суды всё чаще встают на сторону автовладельцев, которые требуют доплату сверх лимита, если денег не хватает на новые детали. Практика сложилась так, что судьи признают человека потерпевшим и обязывают страховую компенсировать разницу – особенно если речь идёт о конструктивной гибели. Но делается это через суд, а не по умолчанию. Предложение РСА – узаконить такую выплату, чтобы снять напряжение.

В итоге страховщики хотят избавить себя и клиентов от бесконечных исков. Однако пока неизвестно, поддержат ли инициативу в ЦБ и Правительстве. Вопрос упирается в экономику: если снять лимит, тарифы для всех вырастут. На сколько – пока не подсчитали, но очевидно, что премия за полис подорожает.

Пока же ОСАГО остаётся прежним: максимум 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч – за жизнь и здоровье. С предложением РСА этот потолок может исчезнуть – хотя бы для тех, кто потерял машину полностью.