Проблема на трассе? Владельцам премиальных авто предложат гостиницу и такси

Esteo запускает мобильную помощь на дорогах с эвакуацией и такси

Программа помощи на дорогах российского премиального бренда Esteo задает новые стандарты сервиса. Речь идет о проекте, который стал результатом партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Клиентам, оказавшимся в сложной ситуации, предлагают целый ряд нестандартных решений.

Если машина сломалась, на место готова выехать мобильная бригада. Причем зона покрытия у сервиса приличная – целых 200 километров от границ городов, где работают дилеры марки. Специалисты обещают справиться с задачами практически любой сложности прямо на месте.

Бывает, что починить авто на обочине нереально. В таких случаях Esteo берет на себя эвакуацию машины, а владельцу предлагает такси. Его доставят в тот дилерский центр, который покажется наиболее удобным. Но и это еще не всё: если ремонт затянется, компания компенсирует гостиницу – и для водителя, и для пассажиров. Кстати, при ДТП клиенту могут прислать аварийного комиссара, который оформит все бумаги.

Бренд делает серьезную ставку на эталонное обслуживание и экспертность своих специалистов. Забота выражается в конкретных вещах: опция «Автоконсьерж» предполагает, что автомобиль заберут в официальный сервис, а потом вернут обратно владельцу.

Уже с июня 2026 года в планах компании полная интеграция техобслуживания в «цифру». Для этого запустят единое мобильное приложение Esteo. Через него владельцы смогут записываться на сервис или тест-драйвы, а также следить за телематикой своего авто.

Esteo MX

«За рулем» можно читать и в Телеграм