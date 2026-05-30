Будь как дома, путник: эти песни слушают за рулем вазовских машин

Стало известно, какие песни чаще всего просят включить Алису владельцы Lada

АВТОВАЗ рассказал, какая музыка пользуется популярностью за рулем автомобилей, оснащенных платформой Яндекс Авто с Алисой.

Такие автомобили Волжский автозавод выпускает с 2021 года и к данному моменту продал их уже более 200 тысяч. Платформа Яндекс Авто с Алисой в комплектации с мультимедийными системами Enjoy Pro и Enjoy Evo сегодня есть почти на всех моделях Lada – ею обделен (по крайней мере, до обновления) лишь ветеран конвейера Niva Legend. Платформа объединяет в себе ИИ-ассистента Алису и приложения Яндекса – Карты, Браузер, Книги и Музыку.

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что голосовыми командами пользуются почти 97% пользователей. Их используют не только для решения конкретных задач, но и для развлечения. В частности, для прослушивания музыки. Самые популярные жанры – русские поп, шансон, рок, рэп, танцевальная и детская музыка, а также музыка народов России.

Песни этих исполнителей чаще всего заказывают Алисе водители Lada:

Король и Шут

Сектор Газа

Михаил Круг

Руки Вверх!

Rammstein

Кино

Ленинград

Modern Talking

Любэ

Ария

Linkin Park

Metallica

The Beatles

Enigma

Кто-то любит слушать треки конкретно про Ладу, утверждает пресс-служба – в этом списке приведены «Малиновая Лада», «Лада Приора», «Лада Веста» и «Золотая Лада», но почему-то отсутствует «Баклажан (Лада Седан)». А для детей владельцы вазовских машин просят ИИ-ассистента включать сказки и популярные детские треки – например, из мультфильмов «Синий трактор», «Акуленок» и «Три кота»... А вы что слушаете в машине?