Будь как дома, путник: эти песни слушают за рулем вазовских машин
АВТОВАЗ рассказал, какая музыка пользуется популярностью за рулем автомобилей, оснащенных платформой Яндекс Авто с Алисой.
Такие автомобили Волжский автозавод выпускает с 2021 года и к данному моменту продал их уже более 200 тысяч. Платформа Яндекс Авто с Алисой в комплектации с мультимедийными системами Enjoy Pro и Enjoy Evo сегодня есть почти на всех моделях Lada – ею обделен (по крайней мере, до обновления) лишь ветеран конвейера Niva Legend. Платформа объединяет в себе ИИ-ассистента Алису и приложения Яндекса – Карты, Браузер, Книги и Музыку.
Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что голосовыми командами пользуются почти 97% пользователей. Их используют не только для решения конкретных задач, но и для развлечения. В частности, для прослушивания музыки. Самые популярные жанры – русские поп, шансон, рок, рэп, танцевальная и детская музыка, а также музыка народов России.
Песни этих исполнителей чаще всего заказывают Алисе водители Lada:
- Король и Шут
- Сектор Газа
- Михаил Круг
- Руки Вверх!
- Rammstein
- Кино
- Ленинград
- Modern Talking
- Любэ
- Ария
- Linkin Park
- Metallica
- The Beatles
- Enigma
Кто-то любит слушать треки конкретно про Ладу, утверждает пресс-служба – в этом списке приведены «Малиновая Лада», «Лада Приора», «Лада Веста» и «Золотая Лада», но почему-то отсутствует «Баклажан (Лада Седан)». А для детей владельцы вазовских машин просят ИИ-ассистента включать сказки и популярные детские треки – например, из мультфильмов «Синий трактор», «Акуленок» и «Три кота»... А вы что слушаете в машине?
