Защита, лебедка, блокировки — новая версия Соболя!

Горьковский автозавод представил минивэн Соболь NN 4х4 для тяжелого бездорожья

На выставке Comvex 2026, проходящей с с 26 по 29 мая в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, Горьковский автозавод представил новую версию автомобиля Соболь NN 4х4.

Полноприводный Соболь NN 4х4 в исполнении для тяжелого бездорожья можно узнать по «грязевым» шинам увеличенной размерности (245/70 R16, наружный диаметр 30,5") с развитыми грунтозацепами и силовым бамперам: в передний встроена лебедка, в задний – парктроник. Заглянув под днище, наряду с штатной защитой поддона двинателя и радиатора, находим новую стальную защиту бака.

Под буксировку прицепа массой до 1,5 тонн установлены буксирное устройство с быстросъемным шаровым наконечником, розетка для электрооборудования прицепа и плата согласования светотехники.

Также из ярких внешних черт – экспедиционный багажник на 250 кг с лесницей (для крепления предусмотрены закладные элементы на боковине), пороги-подножки и шноркель на правой передней стойке. Кстати, для преодоления водных преград (до 85 см) сапуны картеров переднего редуктора и заднего моста вынесены наверх, в подкапотное пространство.

Динамическая стабилизация ESC с электронным «противобуксом», подтормаживающим буксующие колеса и имитирующим самоблок, тут дополнена механизмами принудительной блокировки межколесных дифференциалов на обеих осях. Они автоматически отключаются на 40 км/ч.

В общем, набор решений понятный, интересный и потенциально востребованный – весь вопрос в цене. На выставке Comvex 2026 газовцы собирают обратную связь, чтобы оценить уровень спроса и выработать наиболее сбалансированную спецификацию этой машины.