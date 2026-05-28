Продается самая быстрая в истории вазовская «десятка»

В Тольятти на продажу выставили «заряженный» седан ВАЗ-21106 1999 года выпуска

Спортивная версия седана ВАЗ-2110 появилась в продаже в городе Тольятти.

Такие ВАЗ-21106 изготавливали мелкими сериями в Опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа в конце 1990-х и начале 2000-х. Модификация возникла как омологационная версия заводской раллийной машины. Сейчас ВАЗ-21106 считается довольно редким спортседаном для настоящих ценителей. Пробег выставленного в Тольятти экземпляра составляет 200 тысяч километров. Выпущена машина в 1999 году.

Владелец сообщает, что под капотом – родной 2-литровый мотор Оpеl C20XE на 150 сил в паре со «своей» коробкой, и все работает отлично, машина едет бодро. Подрамник, рычаги подвески, оригинальные усиленные ШРУСы – все сохранено и функционирует. Стойки – КYВ, колесные ступицы – Audi 100 с разболтовкой 4*100. С машиной идут два комплекта колес 17" – зимние и летние. А также – багажник запчастей: привод, генератор, стартер и много мелочей.

Многие стандартные компоненты недавно менялись. Днище, пороги и «стаканы» переваривались, лонжероны целые, уточняет автор объявления. Кузов полностью «зашумован». Есть подогрев передних штатных «полуковшей» и серьезная стереосистема на усилителе Ural Dесibеl 6.180. Машина, по словам владельца, находится в состоянии «сел – поехал». Не на учете, документы на руках, штрафов и запретов нет.

В общем, за 450 тысяч рублей это весьма интересный аппарат с крутым историческим флером. Единственное, что вызывает вопросы – это обвес: оригинальный пластик тут заменен на «дедовский самолеп из металла», который «очень крепкий» но «есть косячки». Что случилось с родным пластиком и в каких приключениях была эта славная «сто шестая» – вопрос. Но любителям тюнинга и спортседанов из 2000-х мы бы рекомендовали съездить и посмотреть на это чудо вживую.