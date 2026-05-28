Эти водители получат особые пенсионные льготы: подробности

В ГД предложили ввести пенсионные льготы для водителей пригородных маршрутов

Водителям, которые ежедневно возят пассажиров за город, могут существенно облегчить выход на пенсию. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы.

Речь идёт о том, чтобы включить водителей пригородных маршрутов в перечень профессий, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение. По сути, эту категорию работников хотят уравнять с теми, кто трудится на городских маршрутах, а также с шофёрами междугородних рейсов – они уже сейчас могут уходить на заслуженный отдых раньше срока.

На деле эта поправка может затронуть десятки тысяч человек по всей стране. Причём главный аргумент сторонников нововведения – тяжёлые условия труда. Водители пригородных автобусов проводят за рулём по 8-10 часов, часто в условиях интенсивного движения и без полноценного отдыха между рейсами. Нередко к этому добавляются плохое состояние дорог и нерегулярное питание.

Правда, пока инициатива находится на стадии обсуждения. Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время. Если его примут, шофёры пригородных маршрутов смогут претендовать на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Вообще, такие шаги уже не раз обсуждались в профессиональном сообществе, и вот, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки.

