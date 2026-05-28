Названы самые экономичные кроссоверы на рынке: список из 12 моделей
Рейтинг самых экономичных кроссоверов возглавляет неожиданный лидер. Это двухрядный SUV Mazda CX-70 PHEV, который отличается не только скромным аппетитом, но и вместительным багажником. В смешанном цикле на электротяге он расходует всего 3,8 литра на сто километров, а на чистом бензине этот показатель вырастает до 9 литров.
Вторую строчку занимает его «старший брат» – Mazda CX-90 PHEV. Он, правда, уже семиместный. В гибридном режиме ему нужно 4,2 литра топлива на сотню, на бензине – те же 9 литров. Оба японца уверенно обошли конкурентов по экономичности.
Третьим стал Kia Sorento Hybrid 2026 года – настоящий семейный вариант.
В нем просторный салон и удобные кресла, что привлекает тех, кто часто ездит с детьми.
У версии с передним приводом расход составляет 6,4 литра на 100 км, у полного привода – 6,9 литра. Зато запас хода на одном баке впечатляет: 1054 километра.
На четвертой и пятой позициях расположились Ford Explorer 2026 года и Hyundai Santa Fe Hybrid соответственно.
Куда без крупных игроков? В топ-12 попали Toyota Grand Highlander Hybrid 2026, Buick Enclave 2026, Honda Pilot 2026, Hyundai Palisade Blue Hybrid, Kia Telluride 2025, Volvo XC90 Recharge и Lexus TX 500h.
