Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам осенью

НСИС анонсировала старт проверки ОСАГО по камерам осенью

Подключение дорожных камер к процессу проверки наличия полиса ОСАГО у автомобилистов планируется начать в России осенью 2026 года, сообщил корреспондент «Известий» с проходящей в Екатеринбурге конференции «Современное такси».

В рамках мероприятия руководитель департамента монетизации данных Национальной страховой информационной системы (АО «НСИС») Михаил Брагин рассказал, что работа системы уже прошла проверку в рамках прошедшего в стране эксперимента по контролю за наличием полисов у водителей.

«Мы рассчитываем, что проверка наличия полиса ОСАГО при помощи камер будет запущена в октябре», – заявил Брагин. По его словам, в перспективе новая система сможет выявлять не только транспортные средства частников без ОСАГО, но и автомобили такси, у которых оформлена простая «автогражданка», а не специальная, с пометкой «для работы в такси».

Согласно подписанному 23 марта Владимиром Путиным закону, водителей за отсутствие действующего полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки.

Ранее «За рулем» сообщал, что ремонтировать дороги в России будут за счет нарушителей.