Skoda готовит крупное обновление для Kodiaq: подробности

Прототип нового Skoda Kodiaq 2027 года заметили на дорожных тестах

Шпионам удалось заснять прототип грядущего Skoda Kodiaq во время дорожных испытаний. Модель, чей предшественник появился на рынке ещё в 2024 году, ждёт не полная смена поколений, а глубокая модернизация – об этом говорит характер размещения камуфляжных накладок.

Защитная плёнка скрывает лишь переднюю и заднюю части кузова, а боковины остались открытыми. По снимкам видно: чешский производитель собирается привести облик большого кроссовера к единому стилю с другими новинками марки. Переработке подвергнутся фары, решётка радиатора и передний бампер. К тому же, как пишет издание, стоит ждать расширения списка опций для индивидуальной настройки автомобиля.

Салон тоже не останется без изменений – его ждёт тотальная цифровизация. Ключевым элементом управления станет новый большой сенсорный дисплей, который заменит часть физических кнопок. Параллельно с этим инженеры доработают комплекс ассистентов водителя, сделав его современнее.

В Skoda, по данным портала, взяли курс на электрификацию. При том что бензиновые и дизельные версии никуда не денутся, основной упор сделают на гибридные модификации – их как раз планируют серьёзно доработать. Спортивная версия RS следующего поколения, по слухам, прибавит в мощности и станет экономичнее как раз за счёт гибридной установки. Ждать официальной премьеры раньше первой половины 2027 года, скорее всего, не стоит.

