Убережет от взрыва бомбы: представлен внедорожник для конца света

Представлен новый мощный бронированный внедорожник Rezvani Fortress на базе Ford

Rezvani Fortress – так назвали новый внедорожник, который американцы создали на базе Ford F-150 Raptor. С виду это просто мощный пикап, но инженеры изрядно над ним поработали. Цены стартуют с отметки в 285 тысяч долларов, и платят люди не за блестящий кузов, а за машину, готовую пережить хоть апокалипсис.

Дизайн у авто откровенно футуристический. Спереди – массивный бампер, высокий капот с воздухозаборником и узкая решётка радиатора. Фары сделали компактными, под стать общему образу. В качестве опции доступны диски от 17 до 19 дюймов, обутые в резину на 37 или 40 дюймов.

Салон, правда, почти не трогали. Из изменений – новые кресла да руль с логотипом, который зачем-то стилизовали под эмблему УАЗ. Зато Rezvani предлагает серьёзный пакет доработок за 85 тысяч долларов. В него входят бронированные панели кузова, пуленепробиваемые стёкла, усиленный бак и защита днища, которая, по заявлению компании, выдерживает взрыв бомбы.

Хотите больше? Тогда доплачивайте за стробоскопы, систему дымовой завесы, портативную электростанцию, солнечные панели, холодильник, компрессор и газовый генератор. Словом, можно собрать целый дом на колёсах.

Технику перерабатывать не стали. Базовый мотор – 3,5-литровый битурбированный V6 на 456 л.с. Но за доплату доступен 5,2-литровый двигатель мощностью до 862 л.с. Оба агрегата работают в паре с 10-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что на продажу выставили самую быструю вазовскую «десятку» в истории.