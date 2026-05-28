Объявлены российские цены на обновленный лифтбек популярной марки

Обновленный лифтбек Changan Uni-V в комплектации Sport стоит в РФ 3,5 млн рублей

Стоимость обновлённого лифтбека Changan Uni-V для российского рынка перестала быть секретом. В ходе московской премьеры объявили, что новинка уже доступна к заказу, правда, только в топовой комплектации Sport.

Цена без учёта скидок – 3 499 000 рублей. Это не так мало, зато под капотом теперь настоящий зверь: 2,0‑литровый турбомотор Blue Core выдает 235 л. с. и 390 Нм крутящего момента. Для сравнения: у прежней версии был 1,5‑литровый двигатель мощностью 181 л. с. и с моментом 280 Нм.

Коробка передач тоже изменилась серьёзно. Место 7-ступенчатого робота занял 8-диапазонный гидромеханический автомат Aisin. Итог впечатляет: разгон до сотни теперь занимает всего 6,3 секунды. В специальном режиме Super Race водитель может выводить на экран телеметрию и замеры времени, а турбокомпрессор twin-scroll даёт более быструю реакцию на газ и помогает разогнаться до максимальных 215 км/ч.

Как отличить рестайлинг от дореформенной версии? На морде теперь глухая панель вместо традиционной решётки радиатора, плюс более крупные воздухозаборники, модернизированная оптика и полускрытые дверные ручки. Сзади – активный спойлер и заслонка, регулирующая звук выхлопа.

Из‑за дизайнерских доработок кузов стал чуть длиннее, но колёсная база осталась прежней – 2750 мм. Зато аэродинамика серьёзно улучшилась: коэффициент Cd снизился с 0,34 до 0,27. Багажник вмещает 465 литров, а при сложенных задних сиденьях – до 1000 л, длина погрузочного пространства при этом достигает 1,8 метра.

Спортивный дух чувствуется и внутри. Спортивный руль, алюминиевые подрулевые лепестки, чёрный потолок и отделка замшей задают тон. Для России ещё и расширили «теплый» пакет: подогрев всех кресел, руля, а также лобового и заднего стёкол.

Набор оснащения в единственной комплектации Sport солидный. Сюда входят 18‑дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, светодиодная оптика с автоматическим дальним, чёрная обшивка потолка, вентиляция и электрорегулировки передних кресел (у водителя – шесть направлений, у пассажира – четыре), бесключевой доступ, электропривод крышки багажника и переднее шумоизоляционное остекление.

С безопасностью тоже порядок: шесть подушек от Bosch, боковые шторки, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и задние парктроники. Дополняют картину адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и ассистент движения в пробке.

Из технологий – 10‑дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 14,6‑дюймовым сенсорным экраном, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, обновления «по воздуху» и сервисы «Яндекса», аудиосистема на 10 динамиков и голосовое управление.

Специально для российских условий модель подготовили основательно: подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стёкол, форсунок омывателя и зеркал. Кузов полностью оцинкован, включая крышу, а в подполье багажника лежит полноразмерное запасное колесо.

Расширили и палитру цветов – наряду с классическими оттенками появились яркие сочетания. Зелёный с чёрной крышей, по задумке дизайнеров, напоминает образ аллигатора, а искрящийся красный с чёрной крышей отсылает к энергетике дракона. Всего доступно шесть вариантов: звёздный серый, глубокий чёрный, серый/чёрный, красный с чёрной крышей, зелёный с чёрной крышей и белый с чёрной крышей.

