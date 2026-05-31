Перегруз, пыль и пробки: как «дачный режим» влияет на машину

Эксперт Ожогин: «дачный режим» убивает автомобиль

Многие уверены, что летом автомобилю живется легко и безопасно. На деле дачный сезон превращается в суровое испытание: переполненный багажник, пыльные грунтовки, бесконечные пробки и постоянные рывки в режиме « газ-тормоз» дают нагрузку, сопоставимую с зимней. Первыми сдаются моторное масло, подвеска и тормоза, рассказал эксперт компании Tamashi Константин Ожогин.

Главная беда – перегруз. Водители тащат на дачу стройматериалы, рассаду, инструменты и технику, и мотор с трансмиссией работают на пределе. Особенно тяжело приходится в гору, в плотном потоке или при обгонах. Масло в таких условиях быстро перегревается и теряет свойства, а значит, менять его нужно чаще – эффективный интервал сокращается.

Пыль – еще один летний враг. На проселках и грунтовках воздушный фильтр забивается моментально. Двигатель недополучает кислород, растет расход топлива, а мелкие частицы ускоряют износ цилиндропоршневой группы. После активных загородных вояжей стоит проверить фильтры, не дожидаясь планового ТО.

Подвеска изнашивается в разы быстрее

Лишние килограммы в салоне и багажнике давят на амортизаторы, пружины, сайлентблоки и ступичные подшипники. Добавьте к этому разбитые дороги, ямы и грунт – и ходовая посыплется очень скоро. Автомобиль начинает хуже держать трассу, раскачиваться на скорости и терять стабильность.

Тормозная система работает на износ

Полностью загруженной машине нужно гораздо больше усилий для остановки, а пробки быстро перегревают колодки и диски. Детали стачиваются быстрее, и тормозной путь может заметно вырасти – особенно после долгой трассы с последующим движением в городской толчее.

Чтобы не убить авто за одно лето, эксперт советует не превышать разрешенную массу, следить за давлением в шинах, вовремя менять масло и фильтры, а также регулярно проверять подвеску с тормозами. Даже привычные выезды за город становятся серьезным стрессом для машины, если закрывать глаза на особенности такой эксплуатации.

Ранее «За рулем» сообщал, что летние поездки на дачу могут убить двигатель вашего авто.