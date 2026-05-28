Почему в России всё меньше реально ездящих машин, хотя общий парк растёт

Парк легковых автомобилей в России вырос до 47,4 млн, но число активно эксплуатируемых машин сократилось до 34,2 млн

Российский автопарк продолжает меняться, причем сразу по нескольким направлениям: автомобили становятся старше, структура рынка перестраивается, а китайские марки все активнее занимают освободившиеся ниши.

Как рассказали эксперты в ходе открытой конференции, проходившей в рамках CTO Expo 2026, в прошлом году в России было зарегистрировано 47,4 млн легковых автомобилей против 44 млн в 2021-м.

Однако количество реально эксплуатируемых машин за этот же период снизилось. Так называемый «движущийся» парк сократился с 35,5 до 34,2 млн автомобилей.

По словам аналитиков, именно эта разница сегодня особенно важна для рынка. Формально автомобилей становится больше, но часть машин фактически выпадает из активной эксплуатации.

Одновременно продолжает меняться возрастная структура автопарка. По прогнозам участников отрасли, сегмент автомобилей возрастом 3–15 лет будет постепенно сокращаться в ближайшие семь лет. При этом доля машин старше 15 лет продолжит стабильно расти минимум ближайшие пять лет.

Эксперты связывают это с последствиями снижения продаж новых автомобилей относительно начала 2010-х годов. Тогда рынок был заметно крупнее, а нынешние объемы уже не компенсируют автомобили, которые переходят в старшую возрастную группу.

Отдельно аналитики обратили внимание на изменение структуры продаж новых автомобилей. Если в 2015 году продажи китайских автомобилей в России составляли около 33 тысяч авто, то по итогам 2025 года показатель достиг уже 672 тысяч.

За десять лет доля китайских марок на российском рынке выросла примерно с 3% до более чем 51%.

Для сравнения: продажи «классических» иномарок за тот же период сократились с 990 тысяч автомобилей до 195 тысяч.

При этом Поднебесная сегодня остается главным драйвером мирового авторынка: китайские производители ежегодно продают 34,4 млн автомобилей против 16,6 млн в США и 10,8 млн в Европе.

Как отметили аналитики, в 2025 году рост оптовых продаж автомобилей в Китае оказался заметно выше роста розничного рынка. По мнению участников отрасли, это связано в том числе с более активным выходом китайских производителей на экспортные рынки, включая Россию.

Еще одним заметным трендом остается развитие электротранспорта, которое китайские компании активно продвигают сразу на нескольких мировых рынках.

Получи бесплатный билет на СТО EXPO! Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке

Ранее «За рулем» сообщал, что в России серьезно изменится процедура техосмотра.