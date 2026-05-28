Старые машины не уходят: что ждет автосервисы в ближайшие пять лет

Рынок автосервиса в 2026: рост доли машин старше 15 лет и специализация на китайских брендах

Российский рынок автосервиса продолжает адаптироваться к изменениям структуры автопарка. Участники отрасли отмечают сразу несколько устойчивых тенденций: рост числа возрастных автомобилей, увеличение доли китайских марок и постепенное сокращение сегмента машин возрастом от 3 до 15 лет.

Об этом рассказали участники отрасли в рамках деловой программы CTO Expo 2026.

По словам аналитиков, именно автомобили возрастом 3–15 лет долгое время оставались основной клиентской базой независимых СТО. Однако в ближайшие годы этот сегмент продолжит сокращаться.

Причина в том, что рынок больше не продает столько новых автомобилей, сколько продавал в 2011–2014 годах. Машины того периода постепенно выходят из этой возрастной категории, а сопоставимого пополнения парка сейчас не происходит.

При этом, по прогнозам участников рынка, доля автомобилей старше 15 лет будет стабильно расти минимум ближайшие пять лет.

Для сервисного бизнеса это означает постепенное изменение структуры спроса. Рынок продолжает смещаться в сторону более сложного ремонта, кузовных работ, диагностики и поиска доступных запчастей.

Как отметили эксперты, все большую роль начинают играть так называемые рациональные сервисные решения, когда стоимость ремонта становится для владельца одним из ключевых факторов.

Дополнительным фактором для сервисного рынка остается рост числа китайских автомобилей в эксплуатации. При этом сервисам уже недостаточно просто заявлять о работе с китайскими автомобилями. Рынок требует специализации по конкретным брендам, понимания особенностей программного обеспечения, доступности запчастей и типовых неисправностей.

Еще одна тенденция касается гарантийного парка. После снижения последних лет он начинает постепенно восстанавливаться и, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы стабилизируется на уровне 3,9–4,1 млн автомобилей.

Одновременно аналитики обратили внимание и на разницу между зарегистрированным и реально обслуживаемым парком. Несмотря на рост общего числа автомобилей в стране до 47,4 млн единиц, количество активно эксплуатируемых машин за последние годы сократилось с 35,5 до 34,2 млн.

По словам участников рынка, именно поэтому сервисам все сложнее оценивать реальный объем клиентов только по статистике зарегистрированных автомобилей.

Получи бесплатный билет на СТО EXPO! Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке

Ранее «За рулем» сообщал, что в России серьезно изменится процедура техосмотра.