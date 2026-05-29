Брутальный полноприводник готовят к старту в России

Пикап BAW 212 P01 пройдет сертификацию и выйдет на рынок РФ до конца 2026 года

Нашла подтверждение информация, ранее озвученная «За рулем» – легкий пикап BAW 212 P01 готовят в выходу на рынок РФ уже в текущем году.

До конца 2026 года новинка должна получить Одобрение типа транспортного средства для продажи на территории России – старт запланирован на IV квартал. Об этом сообщает источник, ссылаясь на пресс-службу компании «Кайхэ Автомобильная Группа», являющейся официальным дистрибьютором марки 212 в России. Напомним, 212 P01 построен на растянутой платформе уже известного у нас рамного внедорожника 212 Т01 – габаритная длина пикапа составляет 5,5 метров.

BAW 212 P01 на международном автосалоне Auto China, апрель 2026

При этом подвеска – неразрезные мосты спереди и сзади, но в сочетании с пружинами, а не рессорами. Потому заявленная грузоподъемность – далеко не рекордные 620 кг, зато комфорт должен быть на уровне.

В отличии 212 Т01, бензиновой версии у пикапа 212 P01 не будет – только дизель 2.3 на 190 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом. В трансмиссии есть понижающий ряд и межколесные блокировки спереди и сзади. Представленный в РФ внедорожник 212 Т01 сейчас продают за 4,4 млн рублей. Сколько выставят за пикап – пока вопрос, ответ на который мы получим осенью.