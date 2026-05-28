«Король дрифта» приедет в Россию: Кэйичи Цучия станет хедлайнером крупнейшего фестиваля

Кэйичи Цучия посетит Drift Expo 2026 в ADM Raceway в Мячково 6-7 июня

В начале июня, 6-го и 7-го числа, на территории Комплекса технических видов спорта ADM Raceway, что базируется на аэродроме Мячково в Раменском, развернётся главное событие года для всех поклонников управляемого заноса — Drift Expo 2026. Традиционно это место превращается в точку притяжения для тех, кто буквально живёт дрифтом. На фестивале будут работать две основные конфигурации треков, где любой желающий сможет покататься в свободном режиме.

Программа обещает быть настолько насыщенной, что на два дня можно забыть обо всём. Гостей ждут не просто заезды, а целый спектр развлечений: гонки на радиоуправляемых моделях, полёты на аэро- такси, возможность прокатиться в дрифт-такси на действительно крутых автомобилях, дрифт на трайках и даже шанс научиться мастерству в профессиональной школе. В специальной торговой зоне соберутся лучшие бренды, а в лаунж-зоне, наоборот, можно будет перевести дух, перекусить и поболтать с друзьями, вдали от ревущих моторов.

Состав участников в этом году — настоящая бомба. Главная новость: на фестиваль из Японии прилетает сам «король дрифта» Кэйичи Цучия. Это легенда, победитель множества чемпионатов и тот самый парень, который снялся в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Его визит стал реальностью благодаря поддержке компании Takayama.

Российская школа дрифта тоже будет представлена очень мощно. На трассу выйдет Аркадий Цареградцев — чемпион 2022 и 2025 годов, который пилотирует за команду LECAR Одержимые Мотоспорт. Кроме того, публику порадует Сергей Стилов — известный автомобильный блогер и дрифтер, чьи видео собирают толпы поклонников. Заглянет на огонёк и Антон Скрыпников, популярный автор youtube-канала «Форсаж»: он пообщается с фанатами, поделится опытом и примет участие в дрифт-активностях.

Отдельного внимания заслуживает уникальный заезд Big Money Run. Смысл в том, чтобы доказать: характер и мастерство важнее любых доработок. Серийные, абсолютно заводские автомобили выйдут на профессиональный трек и будут дымить резиной в своём первозданном виде — зрелище, обещающее быть эффектным.

На фестивале также выберут десятку лучших автомобилей, и их владельцы получат классные призы. В частности, партнёры мероприятия, компания Takayama, вручат победителям моторные масла — вещь, которую любой автолюбитель оценит по достоинству.

Организаторы ожидают, что в этом году в заездах примут участие более трёхсот человек. Для зрителей установят удобные трибуны, чтобы наблюдать за происходящим с максимальным комфортом. Вечером начнутся зажигательные тусовки, а днём будут работать фуд-зоны и точки с мерчем — можно увезти с собой что-то на память о грандиозном событии.

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно на сайте организаторов. Детей до десяти лет пускают бесплатно в сопровождении взрослых. Остальным же билеты уже сейчас доступны для покупки на официальном портале фестиваля.

Ранее «За рулем» назвал самые экономичные кроссоверы на рынке.